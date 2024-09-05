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Масована атака російських дронів: на Житомирщині пролунали вибухи

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шахеди

Нічний наліт російських безпілотників-камікадзе триває. У ніч на 5 вересня ворог атакував Україну з північного та південного напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

О 3:14 на Житомирщині пролунав потужний вибух. Раніше ПС ЗСУ повідомляли  про рух  ударних безпілотників типу Shahed 131/136 у напрямку Житомира.

За інформацією місцевих мешканців, у місті прогриміла серія вибухів.

Станом на 6.10 "шахеди"  рухались на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Кіровоградщині!

"Підвищена небезпека для Миргорода, Білої Церкви, Чернігова, Сум", - повідомили у Повітряних силах.

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Автор: Марина Макєєва

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