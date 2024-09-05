У порту Новоросійська скаржаться на атаку безекіпажних катерів. ВIДЕО

У російському портовому Новоросійську відбивають нову атаку українських морських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ про не повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

Місцеві користувачі соцмереж пишуть про вибухи в морі поблизу міста.

Перед цим Кравченко оголошував про загрозу атаки.

Мер знову закликає мешканців міста не виходити на берег, не стояти біля вікон у будинках на першій береговій лінії та не знімати і не викладати відбиття атаки.

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Нагадаємо, у Новоросійськ, порт на Чорному морі в Краснодарському краї, Росія через удари українських морських дронів по кримських базах перевела частину Чорноморського флоту. Крім того, Новоросійськ є головним торговим портом Росії на Чорному морі.