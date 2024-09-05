Україна не зможе вразити ракетами ATACMS більшість російських літаків, оскільки вони розміщені на відстані понад 300 кілометрів, - Кірбі

Твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, є помилковим, оскільки РФ перемістила переважну більшість своїх літаків углиб країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що більшість російських літаків вже переміщені вглиб країни, тому їх "неможливо вразити навіть за допомогою далекобійної зброї".

"Наша позиція щодо ударів по території Росії залишається незмінною. Відзначу, що 90% літаків, які Росія використовує для авіаударів, розміщені на відстані понад 300 кілометрів від кордону з Україною. Тому твердження, що ATACMS дозволять Україні знищити більшість цих літаків, є помилковим", - сказав Кірбі.

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Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що передав США список цілей у Росії, які Україна хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.