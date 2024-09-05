Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 621550 осіб (+1200 за добу), 8624 танки, 17 725 артсистем, 16 869 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 621 550 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,

танків ‒ 8624 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,

артилерійських систем – 17725 (+31) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),

крилаті ракети ‒ 2587 (+7),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,

спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)

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