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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 621550 осіб (+1200 за добу), 8624 танки, 17 725 артсистем, 16 869 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 621 550 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 621550 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8624 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16869 (+21) од,
  • артилерійських систем – 17725 (+31) од,
  • РСЗВ – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14658 (+42),
  • крилаті ракети ‒ 2587 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24044 (+37) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3024 (+10)

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Ліквідація російської армії 4 вересня

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3851 день москальсько-української війни.
    105! одиниць техніки та 1200! чумардосів за день.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 621 000!!! це більше, ніж таке місто, як Барнаул, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 11 000 рил.
  • Qq Qqq f1a4586b
  • Орест Гарай
    Кацапи фізично не можуть виконувати наступальні дії на ВСЬОМУ фронті - контингенту в 500 тис. осіб для цього трішки замало. Фронт, насправді, це "очагова" оборона. Те, що малюють на картах як "суцільні лінії оборони" - в кращому випадку нариті трактором траншеї, в яких людей немає тижнями і можна по тих траншеях кілометри пройти, не зустрівши нікого. В т.ч. і в українських укріпленнях. 1000 км - це мільйон метрів. Це треба б було б ВСЕ військо кацапів посадити в окопи тоненькою лінією через кожні 2 метри. Але фактом є те, що на відстані 20-40 км від ЛБЗ знаходиться (займаючи реально оцю 20км полосу шириною і довжиною 750-1000км), вірогідно десь біля 100-150 тисяч особового складу. Всі інші особи контингенту - то тиловики, забезпечення, росгвардія, загородзагони, фсб-шники, резерви тощо.

    Саме тому так важливо слідкувати не за кількістю знищених танків, а за кількістю знищених автомобілів логістики. Хєра зо два забезпечиш 150'000 осіб на площі 15'000 км2, якщо в тебе немає вантажівок. А значить - хєра зо два зконцентурєш війська і понаступаєш. Чи ви думаєте, що ЗСУ просто так витрачає дрона на кожну "буханку"?
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