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Згорілу градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести, - Гроссі

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Гроссі

Градирня на окупованій Запорізькій атомній електростанції була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Тож, імовірно, її доведеться знести.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.

Нагадаємо, що 3 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з’їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Urs
    гроссі, а чого не скажеш,з якої причини горіла споруда в якій нічому горіть, там тільки бетон і метал??? ааа... ну да... язик у російській дупі.
  • Gary Grant
    А хто ж її підпалив,козел? Стояв там,обнімався з окупантами. Корєша,***. Гандон.
  • ALEX SUROVV b687956a
    Судя из того что МАГАТЕ в ето время было на ЗАЕС и ее контролировали как они сами писали, Гроси ее и сжег. Раз других предположений он не озвучил. Нужно выставить МАГАТЕ счет и на весь мир напечатать статьи что МАГАТЕ заодно с террористами.
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