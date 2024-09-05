Окупанти обстріляли 7 населених пунктів Запорізької області. Ввечері та вночі били по Нікопольщині на Дніпропетровщині

Російські війська за добу здійснили 324 обстріли по 7 населених пунктах Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, ворог бив по населених пунктах з різного виду озброєння. Зокрема:

завдав 3 авіаудари по Малій Токмачці;

атакував 175 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.;

накрив 6 обстрілами з РСЗВ Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Левадне та Роботине;

завдав 140 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного та Преображенки.

Окупанти не припиняли й обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Звечора і вночі агресор бив по Нікопольському району. Використовував РСЗВ "Град", важку артилерію, дрони-камікадзе.

Під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено птахокомплекс й адмінбудівля.

"Вже зранку росіяни знову взялися за терор району. Рятувальники уточнюють наслідки. Минулося без загиблих та постраждалих", - зазначив Лисак.

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