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Бербок заявила, що її засмутила відставка Кулеби: Ми зустрінемось знову

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Бербок Кулеба

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок сумує з приводу відставки міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Вона зазначила, що мало з ким працювала так тісно, як зі своїм українським колегою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Бербок написала у соцмережі Х.

"Довгі розмови в нічних поїздах, на саміті G7, на передовій,, у Брюсселі, перед розбомбленою електростанцією. Є дуже мало людей, з якими я співпрацювала так само тісно, як із вами, Дмитро Кулеба. Ви ставите інтереси народу своєї країни вище за свої власні. Всього найкращого Вам від щирого серця. Ми зустрінемося знову, коли мир і свобода нарешті повернуться до України", - йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що вранці 4 вересня до Верховної Ради України надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку.

Однак, як розповіла журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, сьогодні ВР не розглядала питання про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби через те, що голосів нардепів від "Слуги народу" могло не вистачити, а 12 депутатів від ОПЗЖ покинули сесійний зал та пішли на день народження до Суркіса.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Melnyk Vasyl
    Пан Кулеба є цілком професійний міністр.
    ...а патужний, може бути юзік із кварталу.
  • valentyna 7f6f0f14
    Це просто дипломатична етика, свою місію він не виконав . Що таке його ініціативи по призначенню дипломатів без освіти? Забули сексдипломатиню Болгарії. На фоні попередника,він не профі
  • володимир омельянов
    Головне що "найвеличніший" ніколи не змінить Єрмака і Татарова все інше значення не має ,критерій підбору щоб не був патріот ,професіонал і не мав власної думки.
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