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Сили спецоперацій завдали комплексних ударів по ворожій логістиці на Курщині: знищено 7 одиниць техніки, серед них - понтонні автомобілі. ВIДЕО

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Одразу кілька підрозділів ССО на Курщині завдали комплексних ударів по російській логістиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил спецоперацій.

Як зазначається, ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

На черговому відео - приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціалльних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, коригування FPV-дронів та наведення артилерії.

"Результат - 7 знищених одиниць техніки, із них 5 понтонних автомобілей", - наголошують у ССО.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Василь Васько 5a407c1e
    Цій новині уже тижнів з 3-4
  • Яр Холодний
    А "КрАЗи"-то - "старенькі"! Зняті зі зберігання! По-перше - стара модеь автомобіля По-друге - фарба на них має саме той відтінок і вигляд,машин, що стоять тривалий час під багатолітнім впливом перепадів температури, атмоферних опадів та сонячних променів
  • KosAn30 JT26
    За 28-29августа видос так что не надо ляля
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