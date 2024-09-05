Всі "Шахеди", які загрожували Києву, знищено. В столиці без потерпілих та руйнувань, - КМВА

У ніч на 5 вересня 2024 року окупанти вчергове масовано атакували Україну з використанням ударних дронів!

Про це повідомляє у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на територію України ворожі безпілотники почали залітати ще переддень ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків.

"Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, зокрема і Київ. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин", - йдеться у повідомленні.

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Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.

"За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань. Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе!", - додає Попко.