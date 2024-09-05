Сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів, - Гончаренко
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Сьогодні, 5 вересня 2024 року, Верховна Рада займеться кадровими перестановками в українському уряді.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля.
І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів", - уточнив він.
Як повідомлялося, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.