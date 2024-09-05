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Сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів, - Гончаренко

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Сьогодні, 5 вересня 2024 року, Верховна Рада займеться кадровими перестановками в українському уряді.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля.

І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів

Як повідомлялося,  4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
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    Чинний уряд України (оновлено).



  • q4ma
    Відбувається чергове озеленення кабміну.
  • Mikola Mazurenko
    Виберуть ще зеленіших, ще гірших і з паспортами раші
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