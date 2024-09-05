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Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн", щоб особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї, - Spiegel

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Зеленський візьме участь у Рамштайні

У п'ятницю, 6 вересня, відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн" на однойменній американській авіабазі в Німеччині. Президент України Володимир Зеленський відвідає засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Spiegel.

Зеленський хоче особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією. А також чітко окреслити серйозність ситуації, що склалася. Крім того, глава української держави хоче попросити про нові поставки зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони.

Візит на базу ВПС США в Рамштайні, в якому, як очікується, візьме участь і міністр оборони Борис Пісторіус, є незвичайним. З початку війни міністри регулярно зустрічаються у форматі "Рамштайн", де вони разом з військовими обговорюють спільні зусилля, спрямовані на забезпечення України якомога більшою кількістю військової техніки. Досі атмосфера цих зустрічей була радше робочою, але візит Зеленського, ймовірно, надасть події політичного забарвлення.

Міністр оборони України Рустем Умєров вже кілька днів перебуває в турне по найважливіших союзниках Києва. Сьогодні ввечері він зустрінеться з Пісторіусом у Берліні, де головним питанням, ймовірно, буде те, чи зможе Німеччина надати додаткові пакети озброєнь у найближчі місяці, попри жорстку бюджетну ситуацію.

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Умєров раніше вже їздив на переговори до Вашингтона.

Адміністрація Байдена, однак, підкреслила під час візиту, що хоче наполягати на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни на наступній зустрічі контактної групи в Рамштайні. США та їхні партнери продовжать надавати Києву критично важливе обладнання, необхідне для захисту від російської агресії, заявив міністр оборони Ллойд Остін. Він засудив нещодавні російські атаки на цивільні об'єкти в Україні.

Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Головне, не давати йому розкривати рота без папірця, який йому напише хтось розумніший.
    Бо це буде чергова ганьба.
  • Ksenia VB
    Тобто в нас не існує інших посадовців, які би якісно робили роботу і мали авторитет.
    Лише особа, яка тимчасово засіла в кріслі президента може вимолити більше допомоги.
    Це не партнерство.
    Блазень він і є блазень.
    Оточив себе блазнями. Тепер їде плазувати перед сильними світу цього.
  • Валерій Кваша
    О, а якже ''паляниця''? Ось українські виробники зброї плачуть що немає куди готове озброєння продавати! Купуй вітчизняне, фінанасуй свою ''паляницю''! А то ходиш як убоге-дайте-дайте. Та й приймаєш як ''прастітутка'' з усіх сторін!
    Аажеж для тебе простіше виклянчити, а гроші з бюджету розікрасти! Зеля *уйло і злодій ла-ла-ла! Зелю геть!
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