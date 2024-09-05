Активність російських ДРГ у прикордонні зменшилася. Рідше вступають у бій, - ДПСУ

Російські загарбники зменшили активність своїх ДРГ у прикордонні через дії Сил оборони.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Бачимо зменшення активності роботи ворожих ДРГ. Але повністю від диверсійної діяльності ворог не відмовився. Проглядається це і по Чернігівщині періодично. Активність значно знизилася по Сумській області", - зазначив він.

Демченко додав, що раніше ДРГ, зокрема, намагалися вступати у бій із Силами оборони або захопити якісь позиції, то зараз їхня діяльність проявляється у мінуванні місцевості.

Речник вважає, що активність ворожих ДРГ зменшилася через дії українських військових у прикордонних районах.

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