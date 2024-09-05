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БПЛА вночі "порушили держкордон" Білорусі, їх знищили, - Міноборони РБ

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У Білорусі підтвердили роботу ППО в ніч на 5 вересня

У Білорусі заявили, що безпілотники "порушили держкордон" республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міноборони країни.

"Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі, ймовірно, безпілотними літальними апаратами. Було ухвалено рішення про їхнє знищення. Своєчасними діями чергових сил протиповітряної оборони всі цілі порушників було знищено", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що за цим фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, раніше "Беларускі Гаюн" повідомив, що у місті Гомель пролунали вибухи. Місцеві заявили про роботу сил ППО по російських "шахедах".

Читайте: ВПС Білорусі піднімали в небо винищувач: Щонайменше 4 "Шахеди" вночі залетіли на територію країни, - "Беларускі Гаюн"

Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Ирина Корзун
    Немає у ******** ніякого державного кордону, як і самої держави. Це провінція рф, тому там може літати все, що завгодно.
  • Panda Freeav
    тобто білоруси спокійно знищують все що до них залітає.. а велике НАТО - то погода не та, то "воно ж ненадовго залетіло", "треба подумать"... все вірно?
  • Валерій Кваша
    Ого, це що в бульбофюрера яйкі міцніші чим в поляків? Чи це ''багатоходовочка'' *уйла?
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