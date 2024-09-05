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Евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано

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Евакуація з Покровська

З 5 вересня більше не будуть виїздити евакуаційні потяги з Покровська Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Мирноградської МВА.

"У звʼязку з ускладненням безпекової ситуації посадка осіб на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ (Донецька область) скасовано", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з 5 вересня 2024 року, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів, яке евакуюють цивільне населення Донецької області, визначено станцію Павлоград (Дніпропетровська область).

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Сергій Шешеня
    Вже будуть співати про незламний Павлоград??
  • Frol Fedoroff
    Таки асфальт на дороги це не фортіфікаційні споруди. зеленський будував шляхи для шидкого наступу рашистів. Іншого пояснення нема
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все, що Зєлєнскій оголошує незламним, чомусь ламається. Може мовчав би краще, бідоносець? 🤔
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