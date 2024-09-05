За добу на сході знищено понад 1100 окупантів та 25 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 вересня 2024 року становлять:

особового складу – 1102 особи;

танків – 6 одиниць;

бойових бронемашин – 19 од;

гармат і мінометів – 26 од;

автомобільної техніки – 30 од;

спеціальної техніки – 8 од;

РЕБ – 1 од;

ПУ БПЛА – 2 од;

укриттів – 112;

складів ПММ – 1;

складів боєприпасів – 11.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.

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