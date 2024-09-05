За добу на сході знищено понад 1100 окупантів та 25 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"
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Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".
Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 вересня 2024 року становлять:
- особового складу – 1102 особи;
- танків – 6 одиниць;
- бойових бронемашин – 19 од;
- гармат і мінометів – 26 од;
- автомобільної техніки – 30 од;
- спеціальної техніки – 8 од;
- РЕБ – 1 од;
- ПУ БПЛА – 2 од;
- укриттів – 112;
- складів ПММ – 1;
- складів боєприпасів – 11.
"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.
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