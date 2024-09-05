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За добу на сході знищено понад 1100 окупантів та 25 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

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знищення,ліквідація

Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці на Східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Загальні втрати російської армії лише на Східному напрямку за добу 4 вересня 2024 року становлять:

  • особового складу – 1102 особи;
  • танків – 6 одиниць;
  • бойових бронемашин – 19 од;
  • гармат і мінометів – 26 од;
  • автомобільної техніки – 30 од;
  • спеціальної техніки – 8 од;
  • РЕБ – 1 од;
  • ПУ БПЛА – 2 од;
  • укриттів – 112;
  • складів ПММ – 1;
  • складів боєприпасів – 11.

"Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", – зазначається у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

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