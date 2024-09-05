РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України.

Про це він заявив на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів", - сказав Путін.

За словами диктатора, "Захід і Київ відмовилися від стамбульських угод, щоб досягти стратегічної поразки РФ".

Про докладний аналіз "стамбульських домовленостей" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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