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РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод", - Путін

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Путін про перемовини

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України. 

Про це він заявив на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів", - сказав Путін.

За словами диктатора, "Захід і Київ відмовилися від стамбульських угод, щоб досягти стратегічної поразки РФ".

Про докладний аналіз "стамбульських домовленостей" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Василь Воробець
    От і все стало на свої місця.Що там і хто там щось підписував з кацапами????
  • Ирина Мороз
    Цієї заяви достатньо, щоб СБУ (якщо було б реальним, а не ручним) зайнялося б діяльністю стамбульських переговорників на чолі з абрахамією.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Засунути нема що. 😊 Ніяких "стамбульських угод" ніколи не було. Були спроби певних, схильних до колаборації з кацапами осіб зварганити договірнячок. Але спроби не набули форми міждержавної угоди. Тому так звані "стамбульські угоди" і існують лише у вологих фантазіях пуцина.
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