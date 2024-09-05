Війська РФ запустили 78 "Шахедів", 60 із них - знищено, 15 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 5 вересня 2024 року ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

"В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Де збивали "Шахеди"?

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

За даними КМВА, всі "Шахеди", які загрожували Києву, знищено. В столиці без потерпілих та руйнувань.