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Путін назвав захоплення Донбасу першочерговою ціллю у війні

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Путін про ситуацію в Курській області

Російський диктатор Володимир Путін назвав окупацію Донбасу першочерговою метою у війні.

Про це він зазначив під час пленарній сесії Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу, і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед у Донбасі, звільнення (окупація. - Ред.) якого є нашою першочерговою метою", - цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

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Він також заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод".

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Ruslana 5d33ed85
    BBC:
    Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
    Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
  • володимир омельянов
    Коли ти **** фашиська вже здохнеш ,тобі паскуда землі мало ?,в вас варварів найбільша територія в світі і що ніщета і тупість ,тобі гаду хватить метр на півтора землі ,а те в що ти перетворив Донбас це руїна і чорна дира до тієї пори доки на Донбас не прийшов "русский мир" в Донецькій області проживало 4,7 мільйона жителів тепер там і 2 мільйона немає і навряд чи буде.
  • Frol Fedoroff
    і ніяких балачок про денаціфікацію, демілітарізацію. Саме захват теріторий. То про які перемови може йти розмови
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