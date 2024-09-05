Німеччина продовжить допомагати Україні без жодних "якщо" та "але", - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі із Рустемом Умєровим запевнив у подальшій підтримці України з боку ФРН.

Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"ППО залишається в центрі уваги німецької підтримки. Цього року ми поставимо системи IRIS-T, включаючи боєприпаси та "Гепарди". Ми продовжимо допомагати і після цього - без жодних "якщо" та "але", - процитувало міністра посольство.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про візит міністра оборони Рустема Умєрова до Берліна, де він мав зустрітися із німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Читайте: Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, - Шольц