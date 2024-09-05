Німеччина продовжить допомагати Україні без жодних "якщо" та "але", - Пісторіус
1 11122
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі із Рустемом Умєровим запевнив у подальшій підтримці України з боку ФРН.
Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"ППО залишається в центрі уваги німецької підтримки. Цього року ми поставимо системи IRIS-T, включаючи боєприпаси та "Гепарди". Ми продовжимо допомагати і після цього - без жодних "якщо" та "але", - процитувало міністра посольство.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про візит міністра оборони Рустема Умєрова до Берліна, де він мав зустрітися із німецьким колегою Борисом Пісторіусом.