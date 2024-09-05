Окупанти зранку атакували з дронів Херсон та Садове, є поранені

Зранку російські окупанти у Херсоні з дрона атакували чоловіка, у Садовому під удар російського БпЛА потрапили троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 76-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.

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Також зранку окупанти скинули вибухівку з дрона у Садовому. Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували біля автівки. Внаслідок скидання вибухівки чоловіки, 43, 73 та 42 роки, дістали контузії й вибухові травми. Двох чоловіків ушпиталили.