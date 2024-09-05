Атака "Шахедами" на Київщину: через падіння уламків пошкоджено будинки

Війська РФ здійснили чергову масовану атаку ударними дронами на Київщину. Тривога в регіоні тривала 11 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі серед населення відсутні", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження 6 приватних будинків. В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків.

Також читайте: Нічна атака РФ на Київщину: Є збиті цілі, падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів

В трьох районах області ліквідовано пожежі трав’яної підстилки.

За даними КМВА, всі "Шахеди", які загрожували Києву, знищено. В столиці без потерпілих та руйнувань. Повітряні сили інформували, що вночі війська РФ запустили 78 "Шахедів", 60 із них - знищено, 15 - локаційно втрачені.