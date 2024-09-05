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Президент довірив мені посаду в Офісі Президента, - в.о. глави Мінветеранів Порхун

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Порхун продовжить роботу в Офісі Президента

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун перейде на роботу в Офісі Президента.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент довірив мені посаду в Офісі Президента. Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України! Честь маю!" - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.

На посаду міністра у справах ветеранів пропонують призначити Наталію Калмикову.

Читайте: Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів

Порхун перейде на роботу в Офіс Президента

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • vigo
    "Хазяін назначіл мєня любімай женой!"(с)Гюльчатай.
  • sasha kozakova
    Цей охфіс резиновий, чи що? Скільки іх там напхалось?
  • Виталий 6b40280c
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