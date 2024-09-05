ЗСУ будуть утримувати Селидове навіть під загрозою оточення, - Forbes

Українські війська продовжують успішно утримувати ключові позиції на південь від Покровська в Донецькій області, попри значну чисельну перевагу російських сил. У цьому районі зосереджені чотири бригади Сил оборони, які тримають під контролем стратегічно важливу ділянку на лінії постачання, перешкоджаючи просуванню російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Як зазначає аналітик, про наявну загрозу відомо вже певний час, і військові експерти радили українцям відступити з цієї ділянки, щоб уникнути оточення, відрізання і знищення.

"Але українці в цьому районі ще не готові до відступу. У середу вони вступили в жорстоку перестрілку на ключовому автомобільному і залізничному перехресті між опорним пунктом і основним українським сектором на півночі – і здобули перемогу" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни намагаються щосили прорватися до Селидового. Тому що місто є опорним пунктом лінії фронту між Покровськом та Українським. Поки українці тримаються на півдні, вони становлять загрозу для лівого флангу російської 2-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії – основних частин місцевого російського угруповання військ, які рухаються до Покровська.

Forbes пише, за останній тиждень російське командування переключило свою увагу з безпосереднього наступу на Покровськ на просування до Селидового та прилеглих районів на сході та південному сході. І якщо вони доб'ються успіху, це дасть їм змогу просунутися далі на Покровськ і убезпечити лівий фланг сил, що наступають із півдня.

Водночас українські Сили оборони намагаються зробити так, щоб росіянам це не вдалося, і борються за збереження виступу на південь від Покровська, щоб зберегти загрозу лівому флангу росіян.

"Українці вочевидь не хочуть втрачати дороги і рейки, що з'єднують Покровськ із Селидовим, і з прилеглим виступом – доти, доки вони продовжують активно боротися за Покровськ, а не тільки планують відступ... Принаймні, наразі українські позиції цілі, а дороги, що з'єднують їх, вільні. Поки що Покровськ тримається, як і весь південний фронт", – зазначає Forbes.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують просуватись поблизу Вугледара та Торецька, - DeepState. КАРТА