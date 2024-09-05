У Раді зареєстрували постанови про призначення 6 міністрів

Сьогодні, 5 вересня 2024 року, у ВР зареєстровано проєкти постанов про призначення низки нових міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

Так, проєктом постанови №12012 пропонується призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій;

Проєктом постанови №12013 пропонується призначити Світлану Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

Проєктом постанови № 12014 пропонується призначити Віталія Коваля на посаду міністра аграрної політики та продовольства;

Проєктом постанови № 12015 пропонується призначити Олексія Кулебу на посаду віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій;

Проєктом постанови № 12016 пропонується призначити Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;

Проєктом постанови № 12017 пропонується призначити Наталію Калмикову на посаду міністра у справах ветеранів України.

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Як повідомлялося, сьогодні ВР звільнить Верещук, Кулебу та Коваля і призначить 9 нових міністрів. Нагадаємо, 4 вересня 2024 року, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів. Також Цензор.НЕТ інформував, що Шмигаль подав до Ради подання про призначення 8 нових міністрів.