Перспектива перемоги Гарріс у США гальмує надання $50 млрд кредиту для України, - Politico

Зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс негативно вплинула на перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в $50 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

До виходу Джо Байдена із президентських перегонів перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності для завершення процесу надання кредиту до кінця року.

Водночас перспектива перемоги Гарріс зняла частину нагальності щодо цього питання. Офіційні особи побоювалися, що Трамп розірве кредитну угоду та скоротить допомогу Україні. Вони вважають, що кандидат від Демократичної партії навряд чи зробить щось подібне, і що вона насправді має шанс виграти президентство.

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Два посадовці ЄС, знайомі із перебігом переговорів, повідомили, що розкол між ЄС і США щодо тонкощів надання кредиту, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів, стає все більш очевидним.

"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити (допомогу Україні. - Ред.) від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша", – сказав один із чиновників.

Кредит було узгоджено на рівні групи урядів G7 у червні, проте ЄС та США продовжують розходитися в думках щодо деталей.

Переважна більшість активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ, перебуває в Європі, тому США вимагають від ЄС гарантувати, що вони залишатимуться замороженими доти, доки Москва не виплатить Україні повоєнні репарації. Таким чином, США не опиняться на гачку виплати кредиту, якщо активи будуть розморожені.

Проте ЄС важко виконати цю вимогу, оскільки для цього потрібна одностайність, а кілька європейських країн виступають проти.

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За даними видання, переговори між офіційними особами ЄС та США, які відбулися в понеділок, завершилися без домовленостей, тому що американська делегація наполягала на безстроковому заморожуванні російських активів.

Також запланована на середу дискусія між 27 послами ЄС щодо внесення змін до санкційних правил була скасована в останню хвилину через неготовність Єврокомісії, розповіли дипломати ЄС.

Правила, що регулюють чинні санкції ЄС та мають поновлюватися кожні шість місяців, дозволяють одній країні розморожувати активи, що, на думку Вашингтона, ставить під загрозу надання кредиту. Це важливо, оскільки США зобов'язані залучати Конгрес до будь-якої операції, яка ставить під загрозу гроші платників податків, що може затягнути процес за межі кінцевого терміну, встановленого на кінець року.

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