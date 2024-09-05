На пакети допомоги, які проголосували у США, ми досі очікуємо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що пакети допомоги від США, які раніше було проголосовано, йдуть до України дуже повільно.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Є позитив, тому що є рішення Конгресу (щодо надання допомоги Україні. - Ред.), але є й негатив, що на всі ті пакети, які було проголосовано, досі ми очікуємо в Україні. З моральної точки зору - набагато легше, ухвалено позитивне рішення. Це половина роботи. Позитивне рішення допомагати Україні. Але є й негативна сторона, повільно дуже йдуть ці пакети, повільно йдуть процеси, на жаль. Тому ми ще не можемо посилити повністю тотально наші бригади, щоб вони... я вже не кажу про перевагу на полі бою проти Росії, бо у них достатньо техніки та засобів. Але ми говоримо, для того, щоб все ж стояти міцно", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна очікує на всі ті пакети, які було проголосовано.

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