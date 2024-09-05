Новини

На пакети допомоги, які проголосували у США, ми досі очікуємо, - Зеленський

2 85115
Зеленський про повільну допомогу

Президент Володимир Зеленський заявив, що пакети допомоги від США, які раніше було проголосовано, йдуть до України дуже повільно.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Є позитив, тому що є рішення Конгресу (щодо надання допомоги Україні. - Ред.), але є й негатив, що на всі ті пакети, які було проголосовано, досі ми очікуємо в Україні. З моральної точки зору - набагато легше, ухвалено позитивне рішення. Це половина роботи. Позитивне рішення допомагати Україні. Але є й негативна сторона, повільно дуже йдуть ці пакети, повільно йдуть процеси, на жаль. Тому ми ще не можемо посилити повністю тотально наші бригади, щоб вони... я вже не кажу про перевагу на полі бою проти Росії, бо у них достатньо техніки та засобів. Але ми говоримо, для того, щоб все ж стояти міцно", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна очікує на всі ті пакети, які було проголосовано.

Читайте: Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн", щоб особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї, - Spiegel

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Після 30 вересня пропаде 6 лярдів $ допомоги Україні якщо не використати. Джо зовсім з глузду з'їхав від навіювань підарка саллівана🤦
  • Jolli Rabbit
    Зброю треба виробляти свою, а не закатувати оборонний бюджет в асфальт.
  • Gary Grant
    Ви натякаєте на легендарну абсолютну суму за яку боролися півроку? Яка наївність. По перше там і близько не передбачено на конкретну допомогу тут і зараз. А по друге ці 6 лярдів проходять по іншій темі. Поцікавтеся.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини