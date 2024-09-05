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Диктатор Путін пригрозив ударами по українських АЕС

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Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Київ у начебто "ударах" по Курській АЕС та погрожує бити по українських АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське "РИА Новости", про це диктатор заявив на пленарному засіданні Східного економічного форуму.

Путін назвав "дуже небезпечними терактами удари ЗСУ по Курській АЕС" і запропонував Європі "уявити наслідки дзеркальної відповіді".

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"Противник атакою на Курську область намагався відволікти РФ від наступу в Донбасі, але у нього нічого не вийшло", – сказав диктатор.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Это значит, что надо готовиться бить по всем АЭС на параше в пределах досягаемости при западном ветре.
  • Vladyslav Novikov
    Дерзай. Вся Европа от Атлантики до Урала станет безжизненной.
    В чем проблема?
  • Urs
    гроссі ідейку підкинув?
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