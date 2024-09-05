Зеленський про удар РФ по Полтаві: Ракета летіла близько 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище

Ворожі ракети, які атакували навчальний заклад у Полтаві, летіли 3 хвилини.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна трагедія в Україні... Це був прорахований удар", - зауважив глава держави.

За його словами, багато людей загинули й дістали поранень у момент, коли вже спускалися в укриття. Вони, за словами Зеленського, не встигли врятуватися.

"Зараз є інформація, що ракета летіла близько 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 54, 297 людей постраждало, - МВС. ФОТО

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.