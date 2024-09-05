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Зеленський про удар РФ по Полтаві: Ракета летіла близько 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище

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Обстріл Полтави

Ворожі ракети, які атакували навчальний заклад у Полтаві, летіли 3 хвилини.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна трагедія в Україні... Це був прорахований удар", - зауважив глава держави.

За його словами, багато людей загинули й дістали поранень у момент, коли вже спускалися в укриття. Вони, за словами Зеленського, не встигли врятуватися.

"Зараз є інформація, що ракета летіла близько 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Полтаві зросла до 54, 297 людей постраждало, - МВС. ФОТО

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    І це перший такий випадок, так, ніколи раніше ударів балістикою по Полтавщині не було, нє?
    А якщо було, яка паскуда зібрала натовп? А яка з твоєї когорти зателефонувала кураторам в фсб? ГовнокоМАНДУвач хєров.
  • Олег Іванів 00188d35
    Це адекватний верховний головнокомандувач? Головне твоє завдання дбати про безпеку людей, які довірили тобі свої життя. Чому не перемістив на захід країни чи в Закарпаття військові навчальні центри? Чому замість будівництва бомбосховищ бруківка перекладається? Поїдь до фінів, подивись, як має бомбосховище виглядати.
  • Перехватчик
    Парамедик Ігор Ткачов описує жахливу картину у Полтаві: неякісні китайські турнікети вбили більше людей, ніж врятували. Лікарі були непідготовлені молоді дівчата, їм просто вантажили важких, без рук і ніг, в конвульсіях, вмираючих людей в машини, і вони розгублювалися

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