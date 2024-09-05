Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ
Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення підтримали 258 нардепів.
Що відомо про Андрія Сибігу
На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році.
У 1997-1998 рр. аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Також працював першим секретарем МЗС.
Із 1998 по 2002 обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.
Із 2003 по 2008 - обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (пізніше Департаменті) МЗС. Був начальником відділу й заступником директора департаменту.
Також Сибіга працював радником-посланником посольства України у Польщі. Був директором Департаменту консульської служби МЗС.
Із 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині.
У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.
З 2024 року обіймав посаду першого заступника міністтра закордонних справ України.