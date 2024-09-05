Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ

Верховна Рада призначила Андрія Сибігу головою МЗС України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 258 нардепів.

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Що відомо про Андрія Сибігу

На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році.

У 1997-1998 рр. аташе, третій, згодом другий секретар Міністерства закордонних справ України. Також працював першим секретарем МЗС.

Із 1998 по 2002 обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

Із 2003 по 2008 - обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні (пізніше Департаменті) МЗС. Був начальником відділу й заступником директора департаменту.

Також Сибіга працював радником-посланником посольства України у Польщі. Був директором Департаменту консульської служби МЗС.

Із 2016 по 2021 рік працював надзвичайним і повноважним послом України у Туреччині.

У травні 2021 року Сибігу призначили заступником керівника Офісу Президента. Там він займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

З 2024 року обіймав посаду першого заступника міністтра закордонних справ України.

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