Мешканці Харківщини оголошено про підозру за роботу на окупантів: організовувала поширення пропагандистських газет в Ізюмі, - прокуратура.
51-річна мешканка Ізюма під час окупації міста свідомо та добровільно пішла на співпрацю з ворогом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Зазначається, що коли Ізюм окупували росіяни, жінка добровільно обійняла посаду "начальника отделения почтовой связи №4 Коммунального предприятия Почта Изюма".
Колаборантка надавала доручення підпорядкованим їй листоношам поширювати серед населення пропагандистські газети "Изюмский телеграфъ", "Харьков Z" та "Красная звезда". У них містились кремлівські наративи "про освобождение Украины от нацистов и фашистов". На шпальтах цих "видань" заперечували збройну агресію РФ проти України, прагнучи посіяти у суспільстві недовіру до політичного керівництва України та ЗСУ.
Враховуючи, що люди не мали доступу до інтернету та українських медіа в цілому, проросійські газети мали навʼязати їм думку, що Росія не є ворогом та "турбується" про український народ.
Правоохоронці викрили колаборантку.