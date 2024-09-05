Якщо Іран передасть Росії балістичні ракети - Європейський Союз відреагує на це, - Стано

У Єврокомісії наразі утримуються від коментарів щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії. Проте обіцяють відреагувати, якщо це станеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано.

На запитання про можливу реакцію ЄС на ймовірне постачання Іраном балістичних ракет Росії у майбутньому, речник відповів, що Євросоюз "звичайно відреагує".

Водночас за його словами, наразі він не може коментувати повідомлення від Bloomberg, адже немає офіційного підтвердження.

Водночас Стано наголосив, що "питання ракет і в цілому військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії проти українського народу – це те, за чим ЄС дуже уважно стежить і що обговорює".

Нагадуємо, 29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору Росії балістичні ракети.

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