Удар РФ по Полтаві: Кількість жертв зросла до 55 осіб
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У Полтаві зросла до 55 кількість жертв ракетного удару РФ 3 вересня 2024 року.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила секретар міської ради Катерина Ямщикова.
Зараз на місці обстрілу рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.