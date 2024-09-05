Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, - канцлер Негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна готова стати майданчиком для перемовин України та РФ.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - зазначив він.

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