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Австрія готова стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ, - канцлер Негаммер

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Австрія готова прийняти переговори України та РФ

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна готова стати майданчиком для перемовин України та РФ.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми беремо до уваги заяви російського президента щодо його відкритості до мирних переговорів з Україною. Будь-які переговори повинні відбуватися без попередніх умов та на рівних. Австрія буде готова підтримати справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, та слугувати майданчиком для переговорів як країна, де розташовується штаб-квартира ОБСЄ", - зазначив він.

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Австрія готова прийняти переговори України та РФ

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Розсадник рашистської агентури в Європі - готовий.
  • Марта Шепель fda0629b
    Модерувати буде тітка, у якої на весіллі ...йло танцювало.
  • Сергей121
    А шо, кацапи вже вийшли з нашої території? Ні? То про яке "без попередніх умов та на рівних" може йти мова?
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