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ВР призначила Олексія Кулебу віце-прем’єром із відновлення

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кулеба,олексій

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 240 народних депутатів.

Також читайте: ВР призначила Стефанішину віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції

Раніше Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ, а Стефанішину - віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Відновлення це як? - перекладання грошеи в своі кармани?
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Так! А як ви здогадались?
  • Nikol Kovalenko
    Завалил работу в одном месте - назначили в другом, ожидая аналогичный результат.
    Кругооборот зеленого ... во власти.
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