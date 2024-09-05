ВР призначила Олексія Кулебу віце-прем’єром із відновлення

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада призначила Олексія Кулебу віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад та територій.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 240 народних депутатів.

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Раніше Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ, а Стефанішину - віце-прем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністеркою юстиції.