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Затримано чиновників Міноборони, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених військових, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки та Національна поліція у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом Збройних Сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про затриманих?

Як зазначається, у результаті комплексних заходів затримано керівника відділу Департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників - начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця.

хабарники з Міноборони
хабарники з Міноборони
хабарники з Міноборони

Що встановило розслідування?

Як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців ЗСУ, які дістали поранення на передовій.

"В обмін на хабарі фігуранти обіцяли важкопораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність.

Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн", - наголошують у СБУ.

Затримання хабарників

Наразі всіх трьох фігурантів затримано "на гарячому" після передачі їм одного з траншів.

За даними СБУ, на підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Що загрожує?

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури Центрального регіону.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Консулъ Лаптевых 012b4e17
    Ефектно, заброньовані від фронту вимагають хабар від поранених на фронті. До речі, це вже будні давним-давно. Від відвідувань ТЦК до оформлення інвалідності - скрізь своя тарифна сітка
  • dihlofos
    Треба запроваджувати смертну кару за корупцію.
  • Urs
    Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
    - Дети Поволжья? Альхен замялся.
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