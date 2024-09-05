Україна недоотримує $15 млрд через заборону експорту українського ОПК, - "слуга народу" Янченко

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс надзвичайно обмежений у доступі до фінансів. Експорт де-факто заборонено, хоча на українську продукцію є великий попит.

Про це перед засіданням ТСК з питань захисту інвесторів заявила голова спецкомісії, нардепка "слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.

За 2,5 роки повномасштабного вторгнення РФ оборонно-промисловий комплекс України зробив величезний стрибок і в плані розробок, і в плані виробництва. З'явилося кілька сотень компаній.

"За час повномасштабного вторгнення обсяг виробництва українського ОПК зріс в 6 разів. Ні один сектор економіки ніколи за часи незалежності України так швидко не зростав. Це при тому, що сфера ОПК є однією з найбільш зарегульованих в Україні. Якщо ВР, Кабмін розрегулює принаймні частину з того, що заважає нашому ОПК масштабуватися активніше, то ми матимемо колосальні результати", - зазначила Янченко.

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Нардепка згадала, що міністр стратегічної промисловості Камишін заявляв, що на сьогодні український ОПК може виробляти щорічно продукції на 20 млрд доларів США.

"Це при тому, що українська держава спроможна закупити лише на $6 млрд. Тому що у нас є обмежені видатки. Це означає, що 15 млрд може бути реальний експорт. Відповідно - валютна виручка. Тобто в нас ОПК може вийти на рівень агроекспорту, IT-послуг і бути реально конкурентним", - наголосила голова спецкомісії.

Ключовим питанням, за словами Янченко, є доступ до фінансів.

"Тут якраз наш ОПК надзвичайно обмежений. Заборонено де-факто експорт, хоча на нашу продукцію є великий попит. Це може бути $15 млрд потенційного експорту. Заважає, наприклад, відсутність пільгових кредитів. ... Так само є питання і щодо того, як виглядають типові контракти Міноборони. Коли обмежується дуже сильно прибутковість. Якщо для дронів - 25%, для іншого виробництва - близько 5-7%. При цьому на компанії ОПК накладаються штрафи при затримці, штрафи, які накладаються на авансові кошти тощо. Якраз питання доступу до фінансів могло б дати нашим компаніям можливість закуповувати більш нове обладнання, вкладати гроші в іноваційні розробки і звичайно просувати свою продукцію за кордон", - зазначила нардепка.

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Також парламентарка зазначила, що де-юре експорт продукції не заборонено, але де-факто лише одиниці продукції отримують можливість бути експортованими. Це, за її словами, це питання треба підняти в плані політичних рішень та політичної волі.

"Це має бути робота пророблена з Кабміном і Держслужбою експортного контролю", - уточнила "слуга народу".

"Якщо говорити про закупівлю українського продукту для України за іноземний кошт, то тут є певні просування. Є перша країна, яка на це погодилася - це Данія. Але вони виділили лише $12 млн. Тобто ми закуповуємо на $6 млрд, а це $20 млн. Це нічого, це крапля в морі. Тому критично важливо зробити лібералізацію експорту. Дозволити принаймні частину того, що виробляється в Україні, того, що не купили, не планують в наступні пів року купувати держава, дозволити це експортувати. Щоб в наших компаній була виручка, вони могли вкладатися в новацію свого виробництва, в розробки тощо", - додала вона.

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