Закритий експорт озброєння змушує більшість підприємств ОПК здійснювати релокацію за кордон, - "Технологічні сили України"
Багато підприємств оборонно-промислового комплексу здійснюють або планують релокацію за кордон, зокрема, через закритий експорт озброєння.
Про це під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі заявила виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України" Катерина Михалко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо дуже сумну тенденцію. Згідно із нашим опитуванням 85% підприємств або вже здійснили релокацію за кордон, або планують її здійснити. Це абсолютно страшна цифра для нашого ОПК. Бо дуже хочеться, щоб ці компанії залишалися в Україні. Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії", - наголосила вона.
Серед проблем, які змушують підприємства здійснювати релокацію, вони називають закритий експорт.
"Вони мають багато надлишкової продукції. Продукції, яку держава неспроможна сьогодні законтрактувати і вони не можуть її продавати на міжнародний ринок, бо експорт практично закрито", - сказала Михалко.
"Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах. Третя причина - це обмеження прибутковості, яке не дозволяє вкладати багато ресурсів у розробки. Відповідно обмежує їхнє зростання", - додала вона.