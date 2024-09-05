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Закритий експорт озброєння змушує більшість підприємств ОПК здійснювати релокацію за кордон, - "Технологічні сили України"

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Через закритий експорт озброєння підпрємства ОПК мусять здійснювати релокацію за кордон

Багато підприємств оборонно-промислового комплексу здійснюють або планують релокацію за кордон, зокрема, через закритий експорт озброєння.

Про це під час засідання робочої групи щодо покращення інвестиційного клімату в оборонній галузі заявила виконавча директорка асоціації "Технологічні сили України" Катерина Михалко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо дуже сумну тенденцію. Згідно із нашим опитуванням 85% підприємств або вже здійснили релокацію за кордон, або планують її здійснити. Це абсолютно страшна цифра для нашого ОПК. Бо дуже хочеться, щоб ці компанії залишалися в Україні. Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії", - наголосила вона.

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Серед проблем, які змушують підприємства здійснювати релокацію, вони називають закритий експорт.

"Вони мають багато надлишкової продукції. Продукції, яку держава неспроможна сьогодні законтрактувати і вони не можуть її продавати на міжнародний ринок, бо експорт практично закрито", - сказала Михалко.

"Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах. Третя причина - це обмеження прибутковості, яке не дозволяє вкладати багато ресурсів у розробки. Відповідно обмежує їхнє зростання", - додала вона.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Andru 2e3f572d
    Опк може швидко переїхати особливо якесь технологічне, вивіз станки та інженерів та і все а робочих набрав нових... Але і станки можна дешевше купити з аукціонів банкрутів закордоном чим їх перевозити

    Тут питання в іншому що у нас надлишок озброєння але немає грошей в бюджеті щоб їх купити....

    Я знаю де знайти джерело грошей, марафон, скоротити чиновників, це логічно при скороченні населення... ліквідувати всі лишні новостворені органи яких під час війни наплодили., звільнити всіх чиновників яких з окупованих територій тримають... Обмежети максимальні зарплати і виплати... там є майже 25 млрд...

    Ну і корупція та дикі цінах в закупівлі як штори по 7000 в Укрзалізниці чи Укренерго 4 млрд в трубу спустило ні один конкракт не виконаний а керівника просто звільнили і все...
  • piligrim
    "Вони хочуть здійснити релокацію саме, щоб не збанкрутувати та продовжити виготовляти необхідну зброю для українського фронту та нашої армії"... "Друга причина - це недозавантаженість власних виробництв через брак державного замовлення або відсутність потреби у їхніх продуктах"... ніякого дисонансу ці тези не викликають?... може, друге - то перше, а на додаток - бажання держави драти вісім шкур з гусей, недолугість законодавства, бусифікація та брак робітників, проблеми з електрикою та інше?... а може, деяким ця країна нафік не потрібна, а головне - експорт?...
  • Den Li
    щось я не розумію гумору.

    з одного боку в нас не вистачае озброєння. Ми збираємо на дрони, на те на інше. Але воно виявляється є на складах ОПК. Тобто держава його не викуповує, а ОПК - що? Ще *ка до релокації вже належить до іншої держави? Що. Це. За. *йня? Чому важливе озброєння десь на складах?

    з іншого боку нам треба виробляти озброєння для захисту, а не для прибутків. І в цей скрутний час ОПК якимось чином кудись релокується, тому що комусь не вистачає прибутку.

    я препрошую, ніхто не оху*ів?
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