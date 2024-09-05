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Румунія подарувала Україні систему Patriot

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Румунія передасть Україні Patriot

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунську службу Радіо Свобода.

За даними видання, для передачі Україні системи Patriot необхідно було внести зміни до закону 2017 року, згідно з яким Румунія купила 7 Patriot на майже $4 млрд.

Наприкінці серпня 2024 року Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроєкт щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Згодом це рішення підтримав уряд Румунії.

2 вересня рішення підтримала верхня палата парламенту Румунії.

3 вересня рішення підтримала нижня палата парламенту Румунії.

Читайте: Сенат Румунії схвалив урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Велика дяка і повага Румунії !!!
  • Сергій Іксенко
    Дякую, сусіди!!!
  • CrossFirenko
    Зеленскому вже записали ролик, де він в звичній хамовитій манері сказав, що очікував набагато більше?
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