Польська армія не знайшла російський безпілотник, пошуки припинені

Польські військові безрезультатно завершили пошуки російського безпілотника, які тривали після російської атаки на Україну 26 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прочісування території завершилося у середу ввечері. Об'єкт не знайдено",- повідомила представниця пресслужби Оперативного командування ЗС Польщі Ева Злотніцька.

Пошуки безпілотника упродовж 10 днів у районі міст Замостя і Томашів Любельський вели підрозділи територіальної оборони ЗС Польщі. За цей час вони перевірили 200 кв. км території. До пошуків долучали військові гелікоптери, а також товариства польських мисливців.

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Нагадуємо, під час атаки РФ на Україну 26 серпня один російський безпілотник залетів у Польщу зі Львівської області, на радарах він перебував щонайменше пів години. Відтоді тривали пошуки обʼєкта, який міг впасти у гміні Тишівці, що за 25 км на південь від міста Грубешів Люблінського воєводства.

28 серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вони поки що не мають 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України 26 серпня.