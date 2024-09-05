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Україна багато чого досягла під час Курської операції, - Столтенберг

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Єнс Столтенберг в Брюселі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна "багато чого" досягла під час наступальнох операції у Курській області РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Водночас, за словами Столтенберга, важко сказати, як ситуація буде розвиватися далі.

"Тільки українці можуть зробити необхідний складний вибір, наприклад, щодо того, де розгорнути свої сили і який тип війни є доречним у цій ситуації", – сказав він.

За словами генсека НАТО, Україна має право на самооборону, в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО надали таку можливість, а ті, які все ще мають обмеження, пом'якшили їх, щоб Україна могла захистити себе", – додав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про операцію ЗСУ у Курській області: право України на самооборону не закінчується на кордоні

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Життя Буде Папізже
    Багато чого, але чого саме сказати не зміг.
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    а лапті аладіна сказав, що 200 ослойобів, вже знищили багатотисячну армію укров.
    кому вірити?
  • Василь Васько 5a407c1e
    Захід уже не знає, як Україну примусити до капітуляції: зброю не дає, бити по кацапській території не можна та ще й на курянам пи..ди дали..
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