Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначено екскомандувача Сил логістики Гуляка

Замість Германа Сметаніна, який очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, т.в.о. генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України. З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.

Також в найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

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