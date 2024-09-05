Новини

Тимчасовим керівником Укроборонпрому призначено екскомандувача Сил логістики Гуляка

3 09912
Гуляк Олег

Замість Германа Сметаніна, який очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, т.в.о. генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року.  У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України. З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.

Також в найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Також читайте: "Укроборонпром" вперше увійшов до 50 кращих оборонних компаній

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    іншими словами, як був укроборонпром кублом некомпетентних тупорилих солдафонів та крадіїв, так і буде існувати надалі.
    тепле місце, для своїх.
  • Ksenia VB
    Igor Kondratiuk
    @IgorVKondratiuk
    ·
    7 год
    Призначення міністеркою юстиції особу, яка є фігурантом судової справи про розкрадання - оце Зеленський зламав систему, капець! Рехформатор хай левел! Дивно, що на Мінкульт не подали якусь відому повію! 🤮🤬
    Дообирався до мишей наш мудрий нарід... Хто повернеться в таку країну
    ·
  • gemixx11 07198661
    Назвіть хоч один сектор економіки де б не керував тупорилий але свій керівник??
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини