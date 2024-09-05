Стефанчук обговорив із спікером Палати представників Джонсоном зняття обмежень на удари по РФ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся в Італії зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку голови Верховної Ради.

"Під час зустрічі ми зосередились на безпековій ситуації в Україні, розказав про останні терористичні атаки, до яких вдалась Росія.

Наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов і обмежень. Україна не має захищатися зі звʼязаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об’єктах РФ. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання", - написав Стефанчук.

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Співрозмовники також обговорили потреби ЗСУ та санкції проти Росії.

"Окреслив список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки і оборони України, серед яких системи ППО та літаки F-16. Окрема увага — питанню посилення санкцій проти РФ", - зазначив голова Верховної Ради.