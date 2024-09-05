Евакуація з Покровська та громад навколо продовжується: поїзди курсуватимуть до 11 вересня, - "Укрзалізниця"

Поїзди з Львова та Києва до Покровська продовжать курсувати до 11 вересня включно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в офіційному фейсбуці "Укрзалізниці".

Зазначається, що евакуація з Покровська та громад навколо продовжується: графіки та точки посадки постійно оновлюються, щоб мінімізувати ризики.

"Безкоштовні евакуаційні рейси для мешканців прифронтових районів Донеччини продовжують виконуватись щодня, при цьому разом із Донецькою військовою адміністрацією закликаємо всіх мешканців максимально поквапитись та не наражати себе та тих, хто здійснює евакуацію, на більшу небезпеку. Збір людей відбувається у визначених безпечних точках (всі деталі — за телефонами відповідних гарячих ліній наприкінці допису), а місця посадки на залізничний транспорт будуть віднині варіюватись для виконання безпекових протоколів. Зокрема, сьогоднішній евакуаційний рейс вирушить із Павлограда", - інформують в "Укрзалізниці".

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Також з міркувань безпеки в координації із Донецькою військовою адміністрацією Укрзалізниця вносить корективи до графіків руху регулярних поїздів на Донеччині:

Щоденний регулярний рейс зі Львова та Києва до Покровська продовжує курсувати до 11.09 включно, щоб забезпечити перевезення пасажирів, які вже придбали квитки. При цьому, продажі відкриті до 06.09 включно зі Львова та Києва і до 07.09 включно з Покровська. Квитки можна знайти в усіх офіційних каналах продажу Укрзалізниці. Тож якщо вам слід забрати когось із Покровського району та виїхати до більш безпечних областей – просимо не зволікати. Надалі, допоки безпекова ситуація не покращиться, будуть доступні лише евакуаційні рейси із відповідною реєстрацію;

При цьому, задля мінімізації ризиків для пасажирів та поїзних бригад, в окремі дні поїздки будуть здійнсюватись комбіновано (поїзд + автобус) в залежності від оперативної ситуації на місці, але ми гарантуємо – довеземо всіх.

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Також у регіоні продовжують курсування приміські рейси, але рішення щодо їхнього призначення прийматимуться на щоденній основі в залежності від оперативної ситуації, всі оголошення будуть робитись по місцю на станціях відправлення.

Раніше повідомлялось, що з 5 вересня більше не будуть виїздити евакуаційні потяги з Покровська Донецької області.

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