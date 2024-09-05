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На початку наступного року Україна отримає систему ППО NASAMS, про передачу якої Канада оголосила ще у 2023

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Канада відправить сучасну систему ППО середнього радіусу NASAMS у першому кварталі 2025 року.

Про це розповів міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CBS News.

Блер зазначив, що Канада ще минулого року приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем NASAMS. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.

"Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України", - сказав міністр.

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Він уточнив, що NASAMS мають надійти в Україну на початку 2025 року.

Нагадаємо: Канада оголосила про намір передати Україні цю систему ППО, ціною більш як 300 млн дол США, 10 січня 2023 року, однак її досі не було доставлено. Домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість Штати укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.

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Автор: Остап Грицишин

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Топ коментарі

  • Yurii 921f8e25
    Яй ви демократи черепахи. Ви тільки при..здіти вмієте курви а тим часом у нас живі люди гинуть, а вам на срати ви кожен раз стурбовані, схвильовані коли в нас люди гинуть. Да щоб вам так швидко допомагалили як ви нам . Я вже не знаю хто більше мерзота. Чи схвильований захід чи дегенерат пуйло. Але знаю напевно ненавиджу і тих і того
  • Андрюха71
    одна з країн світу де мешкає найбільша "діЯспора" у вишиванках.
    "дякуємо потужно"
  • Ирина Корзун
    Та не поспішайте.
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