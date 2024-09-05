Зеленський 6 вересня прибуде до Німеччини, де зустрінеться з Шольцом
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 вересня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде з візитом до ФРН.
Про це повідомив речник німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Речник уряду ФРН зазначив, що Шольц "зустрінеться з українським президентом у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні". Він не навів інших подробиць зустрічі.
Відомо, що неподалік від Франкфурта-на-Майні розташована американська військова база "Рамштайн", де відбудеться засідання Контактної групи з питань України.