Зеленський 6 вересня прибуде до Німеччини, де зустрінеться з Шольцом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 вересня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде з візитом до ФРН.

Про це повідомив речник німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Речник уряду ФРН зазначив, що Шольц "зустрінеться з українським президентом у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні". Він не навів інших подробиць зустрічі.

Відомо, що неподалік від Франкфурта-на-Майні розташована американська військова база "Рамштайн", де відбудеться засідання Контактної групи з питань України.

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