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Сирський про підготовку мобілізованих: Динаміка на фронті вимагає швидше відправляти нових бійців

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Головком ЗСУ Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував питання війської підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтервю головкома каналу CNN.

За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Генерал визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.

"Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців", - пояснив Сирський.

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Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Більше набрати шоб шо? Шоб проїбати як у полтаві? Хто відповість за хлопців?
  • Максим Колісник 3372e649
    Перекладаючи на людську мову. На фронт відправляють майже без підготовки
  • Светлана Круп
    Закидувати фронти непідготовленим м'ясом - тактика Совка і паРаші. Україна не може собі дозволити так розкидатися людьми, і якщо військове командування цього не знає, то країну чекають великі проблеми.
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