Сирський про підготовку мобілізованих: Динаміка на фронті вимагає швидше відправляти нових бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував питання війської підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інтервю головкома каналу CNN.

За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Генерал визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.

"Звісно, всі хочуть, щоб рівень підготовки був найкращим, тому ми готуємо висококваліфікованих професійних військових. Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якомога швидше відправляти на службу нових бійців", - пояснив Сирський.

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