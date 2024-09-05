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Родина ексзаступника міністра енергетики Немчинова за час війни купила котедж за 35 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО

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Родина колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова за час війни обросла мільйонними статками. Нині посадовець живе в новенькому котеджі за близько 35 млн на березі Київського моря і має оновлений автопарк.

Про це ідеться у розслідуванні журналістів BIHUS.info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають журналісти, Немчинов має підозру за організацію схеми на продажі вугілля. Невдовзі після цієї схеми у 2022 році родина й почала збагачуватись. Попри підозру, Немчинов з міністерства енергетики не пішов і свого впливу не втратив. І навіть продовжив подаватись на нові посади.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    Країна перетворилась на рай для всяких злочинців, корупціонерів, мародерів.
    І стала пеклом для простих людей.
  • Валентин Коваль 7c749467
    І в *** не дує
  • Виталий 6b40280c
    Да что тут удивительного, "заработали"! На продаже каких-нибудь ягод...
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