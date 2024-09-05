Родина ексзаступника міністра енергетики Немчинова за час війни купила котедж за 35 млн грн, - ЗМІ. ВIДЕО
13 26072
Родина колишнього заступника міністра енергетики Максима Немчинова за час війни обросла мільйонними статками. Нині посадовець живе в новенькому котеджі за близько 35 млн на березі Київського моря і має оновлений автопарк.
Про це ідеться у розслідуванні журналістів BIHUS.info, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначають журналісти, Немчинов має підозру за організацію схеми на продажі вугілля. Невдовзі після цієї схеми у 2022 році родина й почала збагачуватись. Попри підозру, Немчинов з міністерства енергетики не пішов і свого впливу не втратив. І навіть продовжив подаватись на нові посади.