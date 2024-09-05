Мінюст США звинуватив офіцерів ГРУ у кібернападі на комп’ютери держустанов України у січні 2022 року

США звинувачують шістьох громадян РФ у кібератаках на комп’ютерні системи уряду України перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це мовиться у заяві Міністерстві юстиції США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Усі шестеро обвинувачених - мешканці Росії. П’ятеро з них - військові російської армії, які працювали над кіберопераціями, з військової частини 29155. Це полковник Юрій Денисов, лейтенанти Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитро Голошубов, Микола Корчагін. І шостий підозрюваний співучасник – цивільний хакер Амін Стігал.

Їх звинувачують у змові з метою хакерського злому, вилученні даних, у поширенні вкраденої інформації зі зламаних комп’ютерних систем напередодні російського вторгнення в Україну.

За судовими документами, 13 січня 2022 року обвинувачені скористались послугами американської компанії для розповсюдження на десятки комп’ютерних систем українських державних установ зловмисного програмного забезпечення, відомого у кіберспільноті як WhisperGate, яке розроблене як вірус, що вимагає викупу.

Однак, в обвинувальному акті стверджується, що програмне забезпечення насправді було кіберзброєю, призначеною для повного знищення цільового комп’ютера та пов’язаних з ним даних. Прокурори вважають, що кібернапад здійснювали з метою посіяти паніку серед громадян України перед вторгненням.

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У документах є перелік українських державних установ, які стали жертвами внаслідок кібератаки, це Міністерство внутрішніх справ, Держказначейство, система судів, Державний портал цифрових сервісів (ймовірно, мається на увазі програма "Дія"), Міністерство освіти і науки, Міністерство сільського господарства, Держпродспоживслужба, Міненерго, Рахункова палата України, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Держлісагентство та Автострахове бюро.

Пізніше цілями цих осіб були комп’ютерні системи в країнах по всьому світу, які надавали підтримку Україні, зокрема США та ще 25 країн-членів НАТО. У серпні 2022 року обвинувачені зламали транспортну інфраструктуру центральноєвропейської країни, яка підтримувала Україну, мовиться у документі.

У обвинувальному акті Мінюсту США також стверджується, що з серпня 2021 року до лютого 2022 року обвинувачені використовували ту саму комп’ютерну інфраструктуру, яку вони використовували під час атак на українські системи, під час спроб зламати комп’ютери, що належать федеральному урядовому агентству у штаті Мериленд.

Прокурори вважають, що підозрювані діяли у змові з Головним розвідувальним управлінням Генштабу РФ – російською військовою розвідкою, більш відомою під радянською абревіатурою ГРУ.

Раніше влада США оголосила винагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування підозрюваних або про їхню зловмисну кіберактивність.

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