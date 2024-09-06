Сили оборони відновили позиції в районі Нью-Йорка, - DeepState
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Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про відбиття Силами оборони позицій в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.
Так Сили Оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців.
Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.
"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", - додають в повідомленні осінтери DeepState.