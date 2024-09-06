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Сили оборони відновили позиції в районі Нью-Йорка, - DeepState

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Нью-Йорк

Аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про відбиття Силами оборони позицій в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал проєкту.

Так Сили Оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців.

Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", - додають в повідомленні осінтери DeepState.

Карта бойових дій поблизу Нью-Йорка

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Автор: Остап Грицишин

Топ коментарі

  • Az AZLK
    Є сіра зона, де воювати складно або напівоточення. Орк зайшов - ууу зрада виє. Зайшли наші - всеосяжна перемога переможного рівня потужності..
  • Олег Мандрівник 5f262892
    Судя по карте Нью-Йорк сдан и атака на Торецк
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Це вони, як самі кажуть, довго запрягають, а потім.... будуть бігти на свої болотв як той "Ахмат" лапотний зааладініний!
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