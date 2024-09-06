9 медалей, серед яких 2 золоті, здобули українські паралімпійці за минулий день

9 медалей, з яких 2 золоті, 2 срібні та 5 бронзових, здобули українські спортсмени у восьмий день Паралімпіади-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства молоді та спорту.

Бронзову медаль виборов Павло Баль під час шосейної гонки на гендбайку класу H5.

Три медалі 5 вересня принесли в командну скарбничку дзюдоїсти:

Наталія Ніколайчик (золото) у ваговій категорії до 48 кг (клас J1);

Анжела Гаврисюк (бронза) у ваговій категорії до 57 кг (клас J1);

Давид Хорава (бронза) вагова категорія до 60 кг, клас (J2).

У голболі чоловіча збірна України, до якої входять Василь Олійник, Антон Стрельчук, Федір Сидоренко, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Олександр Топорков, здобули срібні медалі.

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Дві бронзові медалі здобули плавці. Так, Данило Чуфаров подолав дистанцію у 100 метрів брасом класу SB11.

А от Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда отримали нагороду в естафеті 4х50 метрів комплексом.

У легкій атлетиці Марія Помазан здобула золоту медаль у змаганнях зі штовхання ядра класу F35. А Оксана Ботурчук змогла вибороти срібло на 100 м з бігу класу Т12.

Збірна України з 61 медалями (15 золотих, 20 срібних, 26 бронзових) посідає 7 місце у медальному заліку.

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