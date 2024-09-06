9 медалей, серед яких 2 золоті, здобули українські паралімпійці за минулий день
9 медалей, з яких 2 золоті, 2 срібні та 5 бронзових, здобули українські спортсмени у восьмий день Паралімпіади-2024.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Міністерства молоді та спорту.
Бронзову медаль виборов Павло Баль під час шосейної гонки на гендбайку класу H5.
Три медалі 5 вересня принесли в командну скарбничку дзюдоїсти:
- Наталія Ніколайчик (золото) у ваговій категорії до 48 кг (клас J1);
- Анжела Гаврисюк (бронза) у ваговій категорії до 57 кг (клас J1);
- Давид Хорава (бронза) вагова категорія до 60 кг, клас (J2).
У голболі чоловіча збірна України, до якої входять Василь Олійник, Антон Стрельчук, Федір Сидоренко, Євгеній Циганенко, Родіон Жигалін, Олександр Топорков, здобули срібні медалі.
Дві бронзові медалі здобули плавці. Так, Данило Чуфаров подолав дистанцію у 100 метрів брасом класу SB11.
А от Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда отримали нагороду в естафеті 4х50 метрів комплексом.
У легкій атлетиці Марія Помазан здобула золоту медаль у змаганнях зі штовхання ядра класу F35. А Оксана Ботурчук змогла вибороти срібло на 100 м з бігу класу Т12.
Збірна України з 61 медалями (15 золотих, 20 срібних, 26 бронзових) посідає 7 місце у медальному заліку.